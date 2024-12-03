Повышение тарифов на газ, тепло и свет: Шмыгаль сделал важное заявление

В правительстве обещают, что тарифы будут неизменными.
До конца отопительного сезона в Украине не будут повышаться тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 3 декабря.
"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", — отметил Шмыгаль.
По его словам, четвертая программа "Зимней поддержки" — это неизменные зимние тарифы.
Как сообщалось, в Украине повысили налоги. Так что придется платить украинцам уже не 1,5%, а 5% военного сбора. Бизнес тоже "влетит в копеечку".