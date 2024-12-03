Повышение тарифов на газ, тепло и свет: Шмыгаль сделал важное заявление

В правительстве обещают, что тарифы будут неизменными.

До конца отопительного сезона в Украине не будут повышаться тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 3 декабря.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", — отметил Шмыгаль.

По его словам, четвертая программа "Зимней поддержки" — это неизменные зимние тарифы.

Как сообщалось, в Украине повысили налоги. Так что придется платить украинцам уже не 1,5%, а 5% военного сбора. Бизнес тоже "влетит в копеечку".

Изменения с 1 декабря: Зимняя єПідтримка, Увеличение налогов, Новые правила бронирования работников

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