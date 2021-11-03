Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки приведет к росту тарифов на электроэнергию и усугубит кризис в энергетике – открытое письмо к Малюське

Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки приведет к росту тарифов на электроэнергию и усугубит кризис в энергетике – открытое письмо к Малюське

Повышение усугубит ситуацию в угольных и энергетических отраслях.

Запланированное повышение тарифов на перевозку по железной дороге грузов 1-го класса, запланированное Министерством инфраструктуры, приведет к углублению кризиса в угольной и энергетической отрасли, а также удорожанию электроэнергии для всех украинцев.

Об этом говорится в открытом письме ОП "Укрметаллургпром" к министру юстиции Денису Малюське.

Как говорится в письме, повышение тарифа приведет к росту нагрузки на бизнес в целом на 10,1 плюс 2,3 млрд грн соответственно ежегодно.

"Расходы же предприятий топливно-энергетического комплекса потенциально возрастут на более чем 30% или 2 млрд грн ежегодно. Такое повышение себестоимости будет иметь катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей, в которых значительное количество предприятий на данный момент убыточны или дотационны, и находятся в тяжелом финансовом положении", — отмечается в письме.

В ОП "Укрметаллургпром" указывают: тариф на транспортировку угля составляет 10-15% его конечной стоимости. При таком тарифе доставка угля из украинских шахт уже на расстояние нескольких сот километров станет экономически невыгодной, а повышение тарифов на железнодорожные перевозки усугубит кризис в угольной отрасли, лишив работы десятки тысяч горняков.

"Удорожание перевозки угля приведет к росту тарифов на электроэнергию на $0,10-0,11 за 100 кВт*ч. В масштабах всей страны это дополнительная нагрузка на промышленность и население на $80-90 млн/год", — подчеркивается в письме.

Рост тарифов приведет к удорожанию угля, увеличатся убытки ТЭС, а соответственно – возрастет задолженность тепловой генерации перед шахтами за уголь. Кроме того, предложенная проектом приказа инициатива дополнительно повышает расход тепловой генерации до 2 млрд грн на год. Указанные расходы не запланированы производителями электроэнергии, поскольку инициатива АО "Укрзализныци" не была предусмотрена финансовым планом предприятия. В ситуации, в которой на сегодняшний день находится энергетическая отрасль, это лишь усугубит системный кризис в энергетической отрасли, отмечается в письме.

"Стремительное очередное повышение тарифов приведет к катастрофическим последствиям для целых отраслей и будет негативно влиять на экономическое положение Украины. Ведущие украинские экспортеры (ГМК и АПК) значительно ухудшат свои конкурентные позиции на рынках сбыта, возрастет себестоимость строительства и цены на жилую и коммерческую недвижимость, вырастет стоимость энергоносителей, цены и тарифы на услуги ЖКХ. Поэтому стимулируется инфляция, падение ВВП и увеличивается дефицит государственного и местных бюджетов", — резюмировали в "Укрметаллургпром" и призвали не допустить регистрации соответствующего проекта Приказа.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициировало повышение тарифов на перевозку грузов 1-го класса на УЗ, что в сумме составит более 30%. Однако впоследствии ведомство предложило повысить тариф на перевозку грузов первого класса еще на 9%. Таким образом стоимость доставки этих грузов станет дороже на 40%. А за последние 5 лет стоимость грузоперевозок выросла более чем на 200%.

Ранее представители энергокомпаний Украины обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить роста железнодорожных тарифов, ведь он приведет к ухудшению работы энергетического сектора, значительному удорожанию угля, и повлечет критическое негативное влияние на угольную и энергетическую отрасли.

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