Повышение тарифов на свет в Украине: когда и насколько подорожает

После завершения военного положения в Украине повышение тарифов на электричество будет поэтапным, а не мгновенным.

Об этом глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, Украина имеет колоссальные потери из-за российских бомбардировок энергетической инфраструктуры, и эти потери будут только расти.

«И хотим или не хотим, часть этих расходов на ликвидацию последствий вынуждена любая власть переносить частично на тарифы, повышение тарифов. То есть часть этих расходов все равно, как бы то ни было, вынужден будет нести потребитель: и население, и бизнес», — сказал он.

Экономист пояснил, что повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятно, будет происходить в два этапа. Аналогичный подход, по его оценке, будет применяться и для населения после окончания войны.

«Мы должны понимать, что рост цены тарифов будет. Его не избежать, потому что прямые экономические потери от бомбардировок огромные. Энергетика — очень дорогое дело, это очень дорогое оборудование, сеть, инфраструктура», — добавил он.

Напомним, Национальный банк прогнозирует сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, что обусловит постепенное повышение тарифов в последующие годы.

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение стоимости газа, горячей воды и отопления. Тарифы на электроэнергию и холодную воду не подпадают под действие этого запрета.

Национальная комиссия, регулирующая сферы электроэнергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов на передачу электроэнергии в 2026 году на 7,2%.