Повышение тарифов на воду: эксперт объяснил последствия для населения и бюджета

НКРЭКУ согласовала повышение тарифов на воду. Их решили поднять для водоканалов и АО "Укрзализныця", но подробности там не предоставили. Такое решение было принято вслед за повышением с 1 июля тарифов на электроэнергию. Известно, что средневзвешенный рост тарифов составит 32%.

Какие изменения в тарифах будут ждать украинцев, прокомментировал экономист Олег Пендзин в эфире национального телемарафона.

"Любой рост тарифов мгновенно увеличивает количество обращений за субсидиями. Здесь же усложняет ситуацию с бюджетом, потому что будут расти расходы государственного бюджета на субсидии граждан. Поэтому, бесспорно, все эти вещи должны быть в едином потоке, согласованы. Кроме этого, это недавно по инициативе правительства были повышены цены на электрическую энергию для населения, что прибавило 6-7 миллиардов к субсидиям, увеличило расходы бюджета.

Все, что касается расходов граждан и субсидиальной деятельности, должно быть четко согласовано. В данной ситуации решение НКРЭКУ по увеличению цены на водоснабжение и водоотвод выбилось из общего процесса. Как следствие, мы увидели очень негативную реакцию сначала премьер-министра Шмыгаля, четко заявившего, что это не согласовано, и мгновенная реакция президента", — сказал он.

По мнению эксперта, в ближайшую неделю НКРЭКУ отменит собственное решение.

"Это независимый орган, теоретически он согласовывать ничего не должен. Но мы находимся в состоянии войны, в ситуации, когда львиная доля государственного бюджета формируется за счет заимствований от наших партнеров. Мы понимаем, что все социальные расходы связаны с помощью, которая к нам поступает, и кредитами. НКРЭКУ, думаю, на следующей неделе в любом случае соберется. Думаю, они очень быстро отреагируют на позицию президента. Министр Минтопэнерго проведет соответствующие консультации с НКРЭКУ, они придут к определенной позиции, которая по результату будет окончательной. С 1 июля точно цены на водоснабжение и водоотвод повышены не будут", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал "позорным и непрофессиональным" согласованное Нацкомиссией по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение

"Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласовано с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения. Правительству поручено представить ответные решения. И они будут", — сказал он.

Повышение тарифов на воду состоится в два этапа

Повышение принято вводить в два этапа. Первый этап стартует 1 июля, второй – 1 сентября 2023 года. НКРЭКУ объясняет, что во время первого этапа на увеличение водного тарифа, помимо роста цен на электроэнергию, повлияли рост стоимости реагентов, а также изменение объемов реализации.

На втором этапе в тарифы заложат изменение оплаты труда и актуализацию расходов по исполнению обязательств по кредитным соглашениям с международными финансовыми организациями.

Эксперты отмечают и тот факт, что конечные тарифы зависят от политики местных громад, если местные громады примут решение о компенсации тарифов и равномерного распределения на бизнес и население, то нагрузка на домохозяйства уменьшится.

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