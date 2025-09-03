ТСН в социальных сетях

Повышение тарифов Укрзализныци – это остановка еще одного комбината – топ-менеджер Метинвест

Повышение тарифов на перевозку, инициированное АО "Укрзализныця", может привести к остановке еще одного горно-обогатительного комбината (ГОКа) в Украине.

Об этом заявил руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз, выступая на мероприятии Radio NV «Украина как бренд | Made in Ukraine» в Киеве.

"Вы повышаете тарифы - это остановка работы еще одного ГОКа. Вы повысили тариф - мы на один из мировых рынков уже не можем поставлять из-за стоимости логистики. Придется уменьшать производство. Все просто", - сказал Водовиз.

Он отметил, что в условиях войны для предприятий ГМК речь уже не о развитии, а о выживании, и поэтому государственная политика должна быть взвешенной и стратегической.

