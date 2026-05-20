Повышение цен и безлимитные пересадки: в КГГА рассказали об изменениях в транспорте Киева

Метро Киева

Власти Киева готовят масштабное повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 30 гривен. В КГГА уверяют, что такой тариф компромиссный и базируется на финансовых расходах за прошлый год. Кроме новых цен, киевлян ждет внедрение уникальных проездных билетов.

Об этом в комментарии «Суспільному» сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Пидгайный.

Чиновник отметил, что предложенная стоимость в одну поездку хоть и не покрывает все расходы полностью, однако максимально приближена к реальному положению дел.

«На сегодняшний день экономически обоснованный тариф на проезд значительно выше. Почему 30 гривен — эта цифра учтена и приближена к экономическому расчету», — подчеркнул Подгайный.

Как рассчитывали новую стоимость проезда

По словам главы государства, обновленная стоимость перевозки пассажиров в столичном метрополитене и наземном транспорте базируется на четкой затратной части за 2025 год. На итоговую сумму повлияли денежные отчеты самих коммунальных перевозчиков.

«Дали расчеты предприятия и уже отталкивались от стоимости с прибылью и амортизацией и вышли на компромиссную и реалистичную цену», — отметил руководитель.

Подгайный также напомнил, что действующие тарифы на проезд в общественном транспорте Киева устарели, ведь их не пересматривали с 2018 года. Главными факторами для обновления цен стали кризисные явления в энергетическом и коммунальном секторах.

«Но побудило то, что у нас было стремительное поднятие горюче-смазочных материалов, и электроэнергии, и средней заработной платы, очень большая нагрузка на бюджет. И необходимо было уменьшить эту нагрузку с учетом того, что есть другие потребности на подготовку к зиме города Киева, где очень большая нагрузка на бюджет», — пояснил чиновник.

Что будет со льготами и скидками

Несмотря на существенный рост базового тарифа, столичные власти полностью сохраняют социальную поддержку для уязвимых категорий населения и молодежи.

В частности, директор департамента сообщил, что для льготников проезд в столичном транспорте будет оставаться безвозмездным. Студенты высших учебных заведений будут платить только половину полной стоимости билета. В то же время, учащиеся школ во время учебного года будут пользоваться транспортом абсолютно бесплатно, а в летний период для них будет действовать существенная скидка в размере 75%.

Кроме смены тарифной сетки, в КГГА анонсировали важное технологическое новшество для удобства пассажиров, ежедневно пользующихся несколькими видами транспорта.

«Также предусмотрена новация — пересадочный билет за 60 гривен, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут», — подытожил Подгайный.

Напомним, в Киеве готовится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что тарифы не изменялись с 2018 года, а пересмотр цен необходим для уменьшения нагрузки на бюджет и подготовки к отопительному сезону.

Пока официально названа экономически обоснованная себестоимость наземного транспорта выросла до 44 грн, а метро — до 64 грн. Впрочем, окончательными тарифами будет заниматься Департамент экономики.

Процесс пересмотра будет продолжаться не менее 2–3 месяцев, в то же время все пассажирские льготы обещают сохранить. Параллельно власти изучают возможность внедрения единого часового пересадочного билета.

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов отмечает, что официальные цифры себестоимости вызывают вопросы, поскольку самостоятельные расчеты активистов на основе открытой отчетности показывают реальную себестоимость поездки в метро на уровне 26 грн (без учета амортизации и капитальных затрат).

Специалист критично оценивает перспективу быстрого внедрения единого билета. Поскольку «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен» разные предприятия с отдельными счетами, а частные маршрутки не интегрированы в систему, реализация такой модели требует длительной и сложной реформы, которую город должен подготовить заранее.

