Повышение учетной ставки и инвестиции: Милованов рассказал о развитии экономики во время войны

Повышение учетной ставки и инвестиции: Милованов рассказал о развитии экономики во время войны

Поднятие учетной ставки в Украине может негативно отразиться на экономике в условиях войны.

Сейчас государству нужно думать над тем, как не допустить выведение средств из Украины и поощрить оставшихся инвесторов.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал президент Киевской школы экономики, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"В теории поднятия учетной ставки до 25% уменьшает давление на девальвацию гривны и инфляцию. Это — классическая теория и оно так работает. Большинство экономистов и я также соглашаемся, что ставку нужно поднимать. Началась война — есть субсидируемые государственные программы финансирования. Но не такое резкое поднятие должно быть. И это очень странно, потому что во время войны нельзя так делать резко. Это быстро не повлияет на кошельки, но влияет на поведение инвесторов, которых мало в Украине", — сказал Милованов.

Экс-министр отметил, что рост учетной ставки с 10% до 25% негативно отразится на экономике. Экономист подчеркнул, что подобные действия нужно совершать пошагово.

Говоря о развитии экономики, Милованов отметил, что сейчас в Украине есть такие бизнесы, которые ведут себя неэтично. Он рассказал, что в начале войны переселенцы заплатили за ночь в западных областях Украины 1 тыс. долларов. В США за такое вымогательство уже наказали бы.

"Нам важно во время войны создавать мотивацию, чтобы бизнес оставался в Украине и не выводил деньги за границу. И здесь высокая учетная ставка помогает регулировать этот процесс. Потому что самые высокие цены за аренду экономике не помогают. Максимум экономических действий — кофе купили. Нам нужно стимулировать, чтобы деньги во что-то вкладывали", - сказав эксперт.

Милованов отметил, что во время войны не нужно думать о монетарной и фискальной политике, а о — инвестиционной и миграционной.

Напомним, экономист рассказал, что будет с курсом доллара в Украине и при каких условиях валюта подешевеет.

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