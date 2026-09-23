Повышение выплат военным снова отложили: в Раде назвали причину

Повысят ли зарплаты военным / © ТСН.ua

Реклама

Выплаты украинским военным происходят в штатном режиме, и никаких задержек с денежным довольствием не предусматривается. Но, как отметил депутат, обещанного летом повышения зарплат не будет, ведь в бюджете нет на это денег.

Такое заявление сделал народный депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак для «Новини. Live».

Реклама

Зарплаты будут, но без повышения: нардеп о выплатах военным

Финансирование Сил обороны относится к защищенным статьям государственного бюджета, поэтому деньги на эти нужды выделяют прежде всего, говорит депутат.

Реклама

В то же время он добавил, что у государства есть проблемы с закрытием капитальных расходов — на модернизацию, инфраструктуру, дороги, жилье для ВПЛ. Среди таких расходов устанавливают приоритетность.

Для полноценного нормирования и закрытия всех бюрократических вопросов зарплат военных должностные лица должны принять ряд подготовительных решений.

«Чтобы полностью снять эту проблему, нам нужно, чтобы Кабинет Министров Украины со своей стороны принял 44 постановления и распорядительных акта и Верховная Рада приняла ряд законопроектов. Они сейчас находятся в активной стадии подготовки ко второму чтению», — говорит Кицак.

Кицак добавил, что именно с подготовкой этих законопроектов и связана пауза в работе нардепов, а 13–15 октября должны состояться активные голосования.

Реклама

Вместе с тем анонсированный ранее пересмотр зарплат военных в сторону повышения состояться сейчас не может. По словам парламентария, из-за нехватки международной финансовой помощи у государства нет возможности повысить выплаты воинам даже на 10 тысяч гривен.

Почему у государства не хватает денег на зарплаты защитникам: последние новости

Напомним, в государственном бюджете Украины возник дефицит около триллиона гривен, из-за которого не удается покрыть даже текущие выплаты военнослужащим. За неимением средств анонсированная в июне обновленная система финансового обеспечения с выплатами до 460 тысяч гривен так и не заработала на практике.

Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа» Богдан Кицак, отметив, что новую систему денежного довольствия либо плохо рассчитали, либо не предусмотрели под нее финансирование.

Сейчас первоочередной задачей для государства является перекрытие бюджетного дефицита, чтобы обеспечить хотя бы стандартные базовые выплаты для военных без учета повышенных ставок.

Реклама

Один день войны стоит Украине рекордные $190 миллионов, а оборонные и социальные расходы существенно превышают доходы государства. В следующем году общие расходы превысят 7 триллионов гривен, а бюджет зависит от международной помощи более чем на 54%.

Правительство уже остановило финансирование большинства капитальных расходов, перенеся на конец года 39 миллиардов гривен, предназначенных на энергетическую защиту и укрытия, а Министерство финансов предупреждает о риске эмиссии гривны, девальвации и росте инфляции в случае задержки иностранных поступлений.

Главной причиной задержки 4 миллиардов евро транша стало промедление Верховной Рады с прохождением реформ, в частности, законопроектов о налогообложении зарубежных посылок. Из-за риска остаться без финансирования пенсий и военных выплат депутаты в конце концов приняли этот проект в первом чтении.

В то же время, в госбюджете на следующий год остается более 130 миллиардов гривен непокрытых или «теоретических» доходов, что может заставить власть идти на дальнейшее повышение налогов, включая возможный рост ставки НДС.

Новости партнеров

Новости партнеров