Повышение зарплат педагогам: в МОН объяснили, когда и что изменится
Кабмин расширил список педагогов, которым повысят зарплату.
Кабинет Министров Украины официально анонсировал масштабное поэтапное повышение зарплат для работников образовательной сферы, которое начнется с января 2026 года. Согласно решению правительства, общий рост окладов за год составит 50%, а изменения охватят не только учителей школ, но и представителей внешкольного, профессионального и профессионального высшего образования.
Об этом сообщили Министерство образования и науки Украины и его руководитель Оксен Лисовой.
Как сообщили в Министерстве образования и науки Украины и лично глава ведомства Оксен Лисовой, процесс пересмотра зарплат будет разделен на две волны:
Первый этап (январь 2026 года): должностные оклады педагогов возрастут на 30%.
Второй этап (сентябрь 2026): состоится дополнительное повышение еще на 20%.
По информации министерства, это повышение станет одним из самых масштабных в последние годы и призвано существенно усилить престиж педагогической профессии в Украине. Реализация этого плана нуждается в привлечении как государственного, так и местных бюджетов. Поскольку многие учреждения (в том числе внешкольное образование и колледжи) финансируются общинами, правительство разработало механизм компенсации.
По словам Оксена Лисового, финансирование будет обеспечено из-за увеличения образовательной субвенции и других государственных программ. Благодаря этому общины получат больше поступлений (в том числе в виде НДФЛ), что позволит им самостоятельно покрывать обновленные расходы на оплату труда.
Сообщается, что новые оклады не заменяют, а дополняют существующую систему поддержки педагогов, работающих в неблагоприятных условиях. К августу 2026 года на эти нужды в госбюджете уже зарезервировано 10,37 миллиарда гривен.
По данным МОН, специальные доплаты получат 409 тысяч работников:
2 000 гривен — базовая выплата для всех педагогов;
4 000 гривен — для тех, кто продолжает работать в очном формате на прифронтовых территориях.
В министерстве добавляют, что для учителей, работающих на более одной ставки, размер таких выплат будет увеличиваться пропорционально их фактической нагрузке.
Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о решении правительства существенно увеличить выплаты работникам образовательной сферы. Согласно плану уже в январе 2026 года заработные платы педагогов вырастут на 30%.
