Повышение зарплаты педагогов на 30%: когда начнут поступать первые увеличенные выплаты

Общий рост окладов педагогов за год составит 50%.

Школа. / © Associated Press

В Украине 1 января этого года зарплаты педагогов в школах выросли на 30%. Уже с этой недели учителя начнут получать первые повышенные зарплаты.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Выплаты должны быть своевременно и в полном объеме - как всегда, на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления", - подчеркнула глава Кабмина.

Она отметила, что повышение зарплаты учителям в январе – это только первая часть повышения, запланированного на этот год. Второе запланировано с 1 сентября.

Также в этом году сохранятся дополнительные доплаты – 2000 грн для всех учителей и 4000 грн для учителей прифронтовых общин.

Напомним, в 2026-м зарплаты педагогов вырастут на 50%. Ожидается, что средняя заработная плата составит около 30 тыс. грн. Повышение должностных окладов будет установлено не только педагогическим работникам заведений общего среднего образования, но и педагогам в заведениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального высшего образования, которые в основном финансируются из местных бюджетов.

