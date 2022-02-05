Повышенный спрос на валюту успокоился – Нацбанк

Гривна укрепилась на межбанковском валютном рынке.

За последние пять дней ситуация на валютном рынке стабилизировалась по сравнению с предыдущими неделями. Предложение долларов преобладало как на межбанковском, так и на наличном рынке.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

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"С одной стороны, унялся повышенный спрос на валюту, возникший в прошлые периоды из-за влияния психологического фактора, обусловленного ухудшением информационной среды. С другой — возросло предложение валюты", — говорится в сообщении.

Как следствие, за неделю гривна на межбанковском валютном рынке укрепилась до 28,11 грн/доллар с 28,68 грн/доллар на закрытии межбанка в прошлую пятницу, отметили в НБУ.

По данным НБУ, на этой неделе впервые с начала года население продало валюты больше, чем покупало.

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Ранее стало известно, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте (IDR) Украины с "положительного" до "стабильного", а также подтвердило рейтинг на уровне "B".

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