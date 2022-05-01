Повысили энергетическую безопасность: газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву, начал работу

Газопровод GIPL протяженностью 508 километров, соединяющий Литву и Польшу, заработал сегодня, 1 мая. Проект преследует цель укрепления энергетической независимости региона.

Газопровод обеспечит доступ к сжиженному газу из плавучего терминала в Клайпеде, который Польша сможет также импортировать танкерами.

Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

"Это критическое событие в истории развития энергетической независимости Литвы и Польши, особенно в контексте безопасности поставки газа. Теперь, имея возможность импортировать и экспортировать газ через GIPL-соединения, Литва и Польша повысили энергетическую безопасность не только своих стран, но и всей страны Балтии и финского региона, что особенно важно в контексте нынешних геополитических условий", - отметил Немунас Бикниус, генеральный директор Amber Grid.

Недавно стало известно, что "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарскому и польскому операторам в связи с неуплатой в рублях.

В то же время, источник Bloomberg, близкий к "Газпрому", сообщил, что, по крайней мере, до второй половины мая Кремль не будет отключать другие страны, которые отказываются от условий Путина. В это время должны быть осуществлены следующие платежи, от чего фактически будет зависеть дальнейшая судьба поставок газа в Европу.

Еврокомиссия предупредила членов ЕС: покупать российский газ за рубли – нарушение санкций.

Следует отметить, что в настоящее время Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.

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