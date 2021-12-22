Повысят всем, но не одновременно: как в Украине возрастут пенсии в 2022 году

Повысят всем, но не одновременно: как в Украине возрастут пенсии в 2022 году

Средний размер соцвыплаты превысил сумму фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2022 году в Украине повысят пенсии: будут делать это не сразу, а в 12 этапов.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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По данным Минсоцполитики, средний размер соцвыплаты превысил сумму фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

С 1 января 2022 года почти до 8 тыс. увеличится минимальная пенсия для семей погибших в зоне АТО/ООС. Также женщинам, родившимся в 1962 году, в следующем году начнут начисляться пенсии после достижения нового пенсионного возраста.

Анонсировано, что с 1 января 2022 года размер минимальной пенсии увеличится для ликвидаторов ЧАЭС, получивших инвалидность:

І группа получит более 14 тыс. грн.,

ІІ группа – 9,5 тыс. грн,

ІІІ группа – 7 тыс. грн.

С 1 марта будет индексация пенсий.

Далее, с октября 2022 года, расширяется доплата к пенсии пожилым людям для категории пенсионеров от 70 до 75 лет. Также минимальная пенсионная выплата для людей от 70 лет со стажем 30 – 35 лет будет 3 тыс. грн.

Напомним, в Украине начнут внедрять накопительную пенсионную систему с 2023 года до 2026-го. Денежные средства будут в Едином государственном накопительном фонде. А после 2026-го у человека должен появиться выбор — перевести эти средства в накопительные пенсионные фонды, которые будут работать на рынках.

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