Появились новые подробности сбоя в платежных системах Украины

В Украине фиксируют проблемы с MasterCard, Visa продолжает работать без перебоев

Платежная система Visa опровергла информацию о возможных сбоях и подтвердила стабильную работу своих сервисов.

Об этом пишет ЕН.

"В связи с распространением информации в СМИ о перебоях в безналичных оплатах сообщаем, что проблемы в обработке платежей на стороне Visa отсутствуют", — говорится в сообщении.

Представители компании Visa заявили, что ее система обрабатывает все транзакции украинских пользователей без перебоев и в полном объеме. В то же время в службе поддержки Monobank отметили, что проблемы с транзакциями наблюдаются только у карт MasterCard.

Кроме того, в Monobank сообщили, что в настоящее время наблюдаются сложности в работе платежной системы Mastercard, что приводит к проблемам с переводами, отмены операций и оплатами картами этой системы.

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 марта произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard. Специалисты уже занимаются проблемой.

Читайте также: