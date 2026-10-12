Появится ли в обороте банкнота 5000 грн: что заявили в НБУ и почему это важно

Появится ли в обороте банкнота 5000 грн / © Фото из открытых источников

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Национальный банк Украины не планирует вводить в обращение новую купюру номиналом 5000 грн. Это объяснили тем, что пока нет такой реальной наличной потребности.

Об этом для «Новини.LIVE» сообщил заместитель председателя регулятора Владимир Лепушинский.

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Выпустят ли купюру номиналом 5000 грн: что говорят в НБУ

После того, как в Украине официально ввели в обращение купюру номиналом 2000 грн, немало украинцев начало волноваться, что скоро запустят банкноту и на 5000 грн. В НБУ развеяли опасения граждан.

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Чиновник разъяснил, что решение о выпуске банкнот нового номинала НБУ принимает только на основе реальных потребностей наличного обращения и общих темпов развития экономики.

Именно этот подход стал причиной появления в обращении купюр в 2 тысячи гривен, ведь банкноты номиналом 1000 гривен уже составляли более половины всей наличной массы в стране.

В то же время, в регуляторе заверили, что не видят предпосылок для возвращения к ситуации 1990-х годов с купоно-рублями, когда в Украине наблюдался сверхвысокий уровень инфляции.

В Украине ввели в обращение купюру 2000 грн

Напомним, Национальный банк Украины ввел в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен с изображением поэта, правозащитника и политзаключенного Василия Стуса. Дата выпуска — 4 сентября — выбрана неслучайно: в этот день в 1965 году Стус принял участие в первом публичном протесте против репрессий украинской интеллигенции, а в 1985 году он погиб в лагере строгого режима.

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Дизайн купюры выполнен преимущественно в фиолетово-синей и розовой гамме. На лицевой стороне размещен портрет Стуса, его подпись, строки поэзии и мотивы, вдохновленные мозаиками Аллы Горской, а также номинал «2000». На обороте банкноты изображено здание филологического факультета Донецкого национального университета, который Василий Стус окончил в 1959 году.

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