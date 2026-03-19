Пожизненная пенсия в 2026 году: кто из украинцев получит и сколько

Пожизненная пенсия — формат пенсионных выплат, которые осуществляются страховой организацией на основании договора страхования в течение жизни физического лица периодически, после достижения им пенсионного возраста в соответствии с законодательством о страховании.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Пожизненная пенсия является одним из видов пенсионных выплат, основания для назначения которой зависят от:

достижения пенсионного возраста и достаточного объема страхового стажа

факта установления инвалидности, в том числе на бессрочный период

наличия специальных условий службы или деятельности

Если человек имеет право на несколько видов пожизненной пенсии, то назначается один по его выбору, уточняют в ПФУ.

Как осуществляется вычисление размера пожизненных выплат

Размеры пожизненной пенсии могут существенно отличаться, ведь зависят от стажа, дохода, с которого производились взносы, а также коэффициентов, предусмотренных для конкретного вида пенсии. В связи с этим пожизненная пенсия по инвалидности у двух граждан, имеющих одинаковую группу, может быть разной.

Среди ключевых факторов, от которых зависит размер пожизненной пенсии:

Страховой стаж

Важно не только количество зачисленных лет, но и все периоды работы, которые должны быть фактически включены в пенсионное дело. Неучтенный стаж может автоматически уменьшить базу для расчета.

Доход, с которого производились взносы

Пенсию исчисляют не по фактическому объему дохода, а по тому, который был представлен Пенсионному фонду. Если заработок частично не попал в учет, это может повлиять на сумму пожизненной выплаты.

Время оформления пенсии

От даты зависят коэффициенты, средние показатели заработной платы и нормы перерасчета.

Основание для выплаты

Пожизненную пенсию по инвалидности, пенсию по возрасту или пожизненные выплаты в негосударственной системе рассчитываются по разным подходам.

Общие правила предусматривают, что размер пенсии исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах пенсии по возрасту:

100% — для лиц с инвалидностью I группы

90% — для лиц с инвалидностью II группы

50% — для лиц с инвалидностью III группы

Пенсии в Украине — последние новости

Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

«Проведение пересчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, именно разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет», — отметил Улютин.

Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была восстановлена.

Кроме пенсий по возрасту, в Украине существует система льготных пенсий, позволяющая определенным категориям граждан выйти на отдых ранее установленного общего возраста. Это связано с особенностями их работы, которые могут быть вредными для здоровья или требовать значительных физических нагрузок.