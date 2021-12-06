"Позиция Берлина известна": в Германии исключили запуск "Северного потока-2" до завершения сертификации

В настоящее время процедура приостановлена.
В Германии исключили начало эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" до завершения его сертификации.
Об этом заявила представительница министерства экономики Германии Нина-Мари Гюттлер, пишет РБК-Украина.
"Сертификация пока не завершена. Пока этого не произошло, "Северный поток-2" не может быть принят в эксплуатацию", — заявила представитель Минэкономики Германии.
В свою очередь спикер правительства Штеффен Зайберт отметил, что не хочет спекулировать относительно трубопровода, поскольку позиция Берлина всем известна.
Напомним:
Посол Германии Анка Фельдхузен заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" запустят не раньше, чем через полгода. Сначала следует сделать анбандлинг.
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