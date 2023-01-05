Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Права на пользование землей следует зарегистрировать до 19 января 2023 года

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
3920
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Права на пользование землей следует зарегистрировать до 19 января 2023 года

Право на землю

Аграриям необходимо зарегистрировать права на землю. О каких именно участках идет речь, читайте в материале ТСН.ua

Согласно действующему законодательству, (закон Украины №2698-IX) до 19 января 2023 года необходимо осуществить государственную регистрацию вещных прав на сельскохозяйственные земляные участки.

Об этом сообщает Департамент агропромышленного развития Львовской ОГА.

О каких именно земельных участках идет речь

Это касается участков, полученных в пользование по упрощенной процедуре сроком до 1 года на период действия военного положения. Нужно зарегистрировать права на угодья, которые находятся на праве постоянного пользования у фермеров, или тех участков, которые переданы в аренду другим аграриям на период войны. Кроме того, речь в законе идет и об участках, по которым были заключены договоры о передаче прав на землепользование.

При этом сами права аренды коммунальных сельскохозяйственных земель регистрировать не нужно, если они были заключены по упрощенной процедуре без проведения аукционов с территориальными общинами.

Аграриям следует поспешить с подачей заявлений на регистрацию, ведь времени осталось немного. Так, закон вступил в силу 19 ноября, согласно Закону Украины, арендатор или субарендатор должен подать заявление о госрегистрации в течение двух месяцев. Следует отметить, что договор об аренде будет прекращен только если заявление не будет подано в течение трех месяцев. При этом если урожай на участке, не внесенном в Госреестр, был засеян землепользователем до истечения срока действия договора об аренде, землепользователь все равно имеет право на сбор такого урожая.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3920
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация