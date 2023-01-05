Права на пользование землей следует зарегистрировать до 19 января 2023 года

Согласно действующему законодательству, (закон Украины №2698-IX) до 19 января 2023 года необходимо осуществить государственную регистрацию вещных прав на сельскохозяйственные земляные участки.

Об этом сообщает Департамент агропромышленного развития Львовской ОГА.

О каких именно земельных участках идет речь

Это касается участков, полученных в пользование по упрощенной процедуре сроком до 1 года на период действия военного положения. Нужно зарегистрировать права на угодья, которые находятся на праве постоянного пользования у фермеров, или тех участков, которые переданы в аренду другим аграриям на период войны. Кроме того, речь в законе идет и об участках, по которым были заключены договоры о передаче прав на землепользование.

При этом сами права аренды коммунальных сельскохозяйственных земель регистрировать не нужно, если они были заключены по упрощенной процедуре без проведения аукционов с территориальными общинами.

Аграриям следует поспешить с подачей заявлений на регистрацию, ведь времени осталось немного. Так, закон вступил в силу 19 ноября, согласно Закону Украины, арендатор или субарендатор должен подать заявление о госрегистрации в течение двух месяцев. Следует отметить, что договор об аренде будет прекращен только если заявление не будет подано в течение трех месяцев. При этом если урожай на участке, не внесенном в Госреестр, был засеян землепользователем до истечения срока действия договора об аренде, землепользователь все равно имеет право на сбор такого урожая.

Читайте также: