Правда ли, что квартиры, в которых никто не живет, отдадут ВПЛ

В последнее время Telegram-каналы распространяли утверждение, что долго не используемое жилье планируют передавать для расселения внутренне перемещенных лиц. Поскольку авторы таких сообщений не указывали, кому именно принадлежат эти объекты, у читателей возникало ложное представление, что власть может начать изымать частную собственность граждан.

Центр стратегических коммуникаций Spravdi опроверг манипулятивные сообщения о том, что в Украине якобы собираются отдавать для ВПЛ квартиры, годами пустующие.

Какие квартиры планируют передать ВПЛ

В Министерстве развития общин и территорий уточнили, что совместный проект с международной организацией Habitat for Humanity (hfh) не затрагивает пустые квартиры частных владельцев. На самом деле, инициатива сосредоточена на отборе целостных объектов государственной и коммунальной собственности. Это касается зданий, земельных участков и другой недвижимости, которая пустует и имеет потенциал для переоборудования под жилищные нужды.

Речь идет только об имуществе государственной или коммунальной собственности.

В ходе реализации инициативы планируют задействовать

  • пустые жилые дома, находящиеся на балансе общин,

  • общежития, которые сейчас стоят незаселенными.

  • неиспользуемые административные сооружения

  • неприватизированные квартиры или дома коммунальной собственности, на которые нет наследников.

Таким образом, ни одно изъятие частного жилья у граждан не предусмотрено.

Как планируют реализовывать проект

До конца марта запланирован отбор объектов и полевые инспекции 60-70 зданий в трех пилотных областях — Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской. Использование любых объектов возможно только с согласия владельца или балансодержателя. В ведомстве подчеркивают, что к проекту могут приобщаться и объекты частной собственности — но исключительно при добровольном согласии владельцев передать их для общественных нужд.

В рамках этой инициативы планируют найти лучшие способы, как превратить существующие пустые здания в жилые помещения. Главная задача состоит в создании базы для привлечения средств на реконструкцию и восстановление таких объектов, чтобы обеспечить переселенцев и уязвимые слои населения доступной крышей над головой. Когда процесс отбора завершится, специалисты разработают конкретные инвестиционные планы для 10-15 наиболее подходящих сооружений. Одновременно будет подготовлено практическое руководство, где подробно опишут методы и инструменты для перепланировки и переоборудования пустых нежилых зданий в жилой фон.

