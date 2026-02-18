Правда ли, что квартиры, в которых никто не живет, отдадут ВПЛ

Правда, что квартиры, в которых никто не живет, отдадут ВПЛ

В последнее время Telegram-каналы распространяли утверждение, что долго не используемое жилье планируют передавать для расселения внутренне перемещенных лиц. Поскольку авторы таких сообщений не указывали, кому именно принадлежат эти объекты, у читателей возникало ложное представление, что власть может начать изымать частную собственность граждан.

Центр стратегических коммуникаций Spravdi опроверг манипулятивные сообщения о том, что в Украине якобы собираются отдавать для ВПЛ квартиры, годами пустующие.

Какие квартиры планируют передать ВПЛ

В Министерстве развития общин и территорий уточнили, что совместный проект с международной организацией Habitat for Humanity (hfh) не затрагивает пустые квартиры частных владельцев. На самом деле, инициатива сосредоточена на отборе целостных объектов государственной и коммунальной собственности. Это касается зданий, земельных участков и другой недвижимости, которая пустует и имеет потенциал для переоборудования под жилищные нужды.

Речь идет только об имуществе государственной или коммунальной собственности.

В ходе реализации инициативы планируют задействовать

пустые жилые дома, находящиеся на балансе общин,

общежития, которые сейчас стоят незаселенными.

неиспользуемые административные сооружения

неприватизированные квартиры или дома коммунальной собственности, на которые нет наследников.

Таким образом, ни одно изъятие частного жилья у граждан не предусмотрено.

Как планируют реализовывать проект

До конца марта запланирован отбор объектов и полевые инспекции 60-70 зданий в трех пилотных областях — Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской. Использование любых объектов возможно только с согласия владельца или балансодержателя. В ведомстве подчеркивают, что к проекту могут приобщаться и объекты частной собственности — но исключительно при добровольном согласии владельцев передать их для общественных нужд.

В рамках этой инициативы планируют найти лучшие способы, как превратить существующие пустые здания в жилые помещения. Главная задача состоит в создании базы для привлечения средств на реконструкцию и восстановление таких объектов, чтобы обеспечить переселенцев и уязвимые слои населения доступной крышей над головой. Когда процесс отбора завершится, специалисты разработают конкретные инвестиционные планы для 10-15 наиболее подходящих сооружений. Одновременно будет подготовлено практическое руководство, где подробно опишут методы и инструменты для перепланировки и переоборудования пустых нежилых зданий в жилой фон.