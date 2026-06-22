Правила пополнения карт через терминалы изменятся: что станет обязательным

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С 26 июня 2026 года в Украине будут действовать новые правила для терминалов. Теперь чтобы внести наличные деньги, нужно будет подтвердить свой номер телефона через одноразовый пароль в SMS или во время звонка.

Об этом говорится в постановлении Национального банка.

Новые правила внесения наличных — что изменится

Согласно новым требованиям, при внесении наличных через терминал система будет отправлять пользователю SMS с кодом или совершать звонок для подтверждения транзакции. Без ввода этого пароля завершить операцию невозможно. Кроме того, на квитанции, которую выдает устройство, обязательно будет отображаться полный номер телефона плательщика.

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Новые ограничения не распространяются на ряд платежей. Без ввода одноразового пароля граждане по-прежнему могут:

оплачивать коммунальные услуги и налоги;

оплачивать проезд в транспорте или пополнять проездные карты;

пополнять счет мобильной связи, но только при условии, что сумма платежей не превышает 500 гривен в месяц для одного номера.

В случае превышения указанного лимита на пополнение мобильной связи подтверждение транзакции через номер телефона становится обязательным.

Почему меняют правила?

Эти изменения вводятся, чтобы прекратить анонимные денежные переводы, которые раньше было трудно отследить. Теперь каждый платеж будет автоматически привязан к номеру телефона того, кто его совершает.

По новым правилам НБУ, обслуживающие терминалы компании теперь должны хранить номер телефона клиента, код подтверждения, а также дату и время каждого платежа. Это поможет банку лучше контролировать финансовые операции и сделать наличные расчеты более прозрачными.

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Напомним, Сергей Фурса заявил, что у Украины нет собственных средств на реализацию новой пенсионной реформы, поскольку нынешние выплаты фактически финансируются странами Евросоюза, а отечественная экономика остается в «тени».

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