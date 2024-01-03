Правила выхода на пенсию изменились с 1 января: сколько лет нужно отработать

Сколько стажа нужно для пенсии

С каждым годом, чтобы получать заслуженную пенсию, украинцам нужно больше работать.

Какое количество страхового стажа необходимо для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

В 2024 году для выхода на пенсию необходимо будет иметь не менее 31 года страхового стажа.

Право на назначение пенсии по возрасту по достижении 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа:

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – не менее 31 года.

В случае отсутствия вышеупомянутого страхового стажа право на назначение пенсии по возрасту лица имеют по достижении возраста 63 года при наличии такого страхового стажа:

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – от 21 до 31 лет.

В случае отсутствия указанного выше страхового стажа (дающего право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 63 года), пенсия по возрасту назначается лицам после достижения 65-летнего возраста при наличии такого страхового стажа:

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – от 15 до 21 лет.

В Пенсионном фонде напоминают, что если стажа не хватает, его можно докупить или еще доработать. На сегодняшний день за месяц страхового стажа нужно платить 2 948 грн, за год — 35 376 грн.

Напомним, что в связи с повышением минимальной зарплаты и прожиточного минимума в Украине с 1 января пенсии перечислят. Перечисление касается получающих минимальные, максимальные пенсии, а также выплаты, привязанные к минималке, и доплаты за стаж.

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