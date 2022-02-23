Правительство Австралии вводит экономические санкции против восьми россиян и банков

Ограничения также будут касаться ЛДНР.
Правительство Австралии вводит экономические санкции в отношении России после того, как страна признала "независимость" ЛДНР.
Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон, пишет ABC News.
"Вторжение в Украину фактически уже началось. Россия сейчас на пике готовности завершить полномасштабное вторжение в Украину", – сказал Моррисон.
В частности, ограничительные меры коснутся отдельных граждан. Речь идет о восьми лицах, которым будет запрещен въезд в страну. Это члены Совета Безопасности Российской Федерации – группы высших государственных чиновников и глав обороны.
"Также будут запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Санкции будут касаться одного государственного банка России и банков, связанных с оборонной и военной промышленностью", — сказал Моррисон.
Канберра также введет "сильные" экономические санкции против ОРДЛО. Санкции направлены на транспорт, энергетику, телекоммуникации, запасы нефти, газа и полезных ископаемых, сказал Моррисон.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.
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