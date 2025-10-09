Правительство Дании: совместный проект ДТЭК и Vestas укрепляет энергетическую безопасность Украины

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Министр бизнеса, промышленности и финансов Дании Мортен Бедсков и делегация из страны посетили Тилигульскую ветровую электростанцию компании ДТЭК в Николаевской области, чтобы увидеть строительство крупнейшей в Украине ветровой электростанции, использующей турбины датского производителя Vestas», - говорится в нем.

Отмечается, что делегация рассмотрела планы по ІІ очереди ветроэлектростанции, мощность которой к концу следующего года увеличится со 114 МВт до 500 МВт. Тилигульская ВЭС уже производит электроэнергию, которой достаточно для 200 000 домохозяйств из 19 турбин Vestas, установленных во время войны.

Реклама

Отмечается, что визит состоялся в рамках программы официальной датской делегации в Украине, направленной на укрепление партнерских отношений.

«Дания стоит бок о бок с Украиной. Путин нацелился на критически важную инфраструктуру Украины. Вот почему нам нужно поддержать усилия Украины по восстановлению своей страны. Эти датские инвестиции обеспечат генерацию зеленой электроэнергии, которой достаточно для 700 000 домов. Это даст лучшее энергообеспечение Украины. Сегодня я посетил ВЭС вместе с датской командой Vestas и украинской командой ДТЭК. Обе компании ежедневно упорно работают, чтобы строить ветряные мельницы и изменить жизнь многих людей. Мы будем продолжать инвестировать. Будем продолжать помогать Украине бороться за свободу», — отметил министр бизнеса, промышленности и финансов Дании Мартен Бедсков.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова инвестирует 450 млн евро в строительство второй очереди Тилигульской ВЭС.