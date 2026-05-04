Правительство готовит новые правила для детских выплат: что станет проще

Юлия Свириденко / © ТСН

Реклама

В Украине идет выплата обновленной государственной помощи для семей с детьми. С начала года ее уже получили около 170 тысяч семей.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство работает над тем, чтобы все детские выплаты можно было оформлять через "Дію" и получать в пределах одной карты. Также готовится решение о пересмотре сроков использования средств.

Реклама

"С марта можно открыть спецсчет в Ощадбанке. Сейчас завершаем работу, чтобы все детские выплаты можно было оформить через Дію и получить в пределах одной карты. Также готовим решение о пересмотре сроков использования средств", - отметила Свириденко.

По данным правительства, единовременную помощь при рождении ребенка в размере 50 тысяч гривен уже насчитали почти 28 тысяч женщин, родивших детей с 1 января 2026 года.

Еще почти 20 тысяч женщин получили пособие по беременности и родам. Речь идет о 7 тысячах гривен ежемесячной поддержки в период до и после родов.

Отдельно государство выплачивает пособие по уходу за ребенком до одного года. Такие выплаты уже получили более 114 тысяч семей. С начала года размер этой поддержки составляет 7 тысяч гривен ежемесячно в первый год жизни ребенка.

Реклама

Также действует программа "єЯслі". За ней средства уже насчитали более 5280 семей. Это 8 тысяч гривен ежемесячно для матери, отца или опекуна, которые возвращаются к работе по достижении ребенком одного года.

Эти деньги можно использовать на оплату услуг по уходу за детьми, образовательные услуги, а также уход и средства персонального обслуживания.

Свириденко подчеркнула, что правительство продолжает совершенствовать систему детских выплат, чтобы сделать ее более удобной для украинских семей.

Ранее мы писали, что после рождения ребенка семья имеет право на получение единовременной натуральной помощи «пакунок малюка». По желанию родители могут получить денежную компенсацию.

Реклама

Новости партнеров