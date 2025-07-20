Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Реклама

На следующую неделю украинское правительство готовит решение об объявлении моратория на проведение проверок бизнеса.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем сообщении в Facebook.

«Правительство вместе с силовыми структурами и при координации СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки», — говорится в сообщении.

Реклама

По словам Свириденко, этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским.

«Его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу», — подчеркнула премьер.

Юлия Свириденко также сообщила об аудите уголовных дел против бизнеса.

«Приоритет — закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня», — подчеркнула она.

Реклама

Кроме того, правительство инициирует ограничение проверок налоговой и таможни.

«Мы усилим контроль за законностью следственных действий. Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ», — отметила Юлия Свириденко.

Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила, что каждый министр в ее правительстве получил задание в сжатые сроки «определить конкретный план действий», каждый из которых будет представлен публично.