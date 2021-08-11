Правительство изменило нормативы для получения субсидий: что изменилось

Норму об увеличении на 50% социальных нормативов ввели в прошлом году весной из-за введения локдауну.

Кабинет министров отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства 11 августа.

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Речь идет об отмене нормы, которую ввели в прошлом году весной из-за введения локдауну. Отныне повышенный норматив будет действовать, если в регионе введен "красный" уровень карантина.

Также Кабмин отменил норму о назначении выплат, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

Кроме того, изменяются другие правила предоставления субсидий. В частности, жилищные субсидии будут назначать в случае покупки квартиры в течение шести месяцев после продажи другой квартиры или дома, которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

Постановлением дополнен перечень документов для включения информации о иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Как сообщалось, субсидия уже переназначена для 2 млн человек, из них 1700000 граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение. Министерство социальной политики уже направило в регионы 1100000000 грн для выплат субсидий

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