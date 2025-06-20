Правительство изменило правила выплаты пенсий: появилось новое требование

Пенсия в Украине / © ТСН.ua

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Кабинет министров Украины обновил порядок, по которому пенсионерам начисляют и доставляют выплаты по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. Теперь в списках, по которым осуществляется выплата пенсий или денежной помощи, обязательно должна быть указана дата рождения человека — день, месяц и год.

Соответствующее изменение предусмотрено постановлением №726, принятым 18 июня 2025 года.

Сегодня пенсии в Украине получает более 10 миллионов человек. Большинство — около 8,4 миллиона — получают их через банковские карты. Еще почти 1,9 миллиона человек — через «Укрпочту».

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Как и раньше, пенсионеры могут сами выбирать, как именно им удобно получать деньги — либо в банке, либо через почтовое отделение. Проверить список банков, через которые можно оформить пенсию, можно на сайте Министерства финансов Украины.

Ранее мы сообщали, почему не стоит накапливать пенсию на банковской карте, чем это может грозить.