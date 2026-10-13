Правительство нашло деньги на зарплаты военным: что еще профинансирует

Сергей Корецкий / © Associated Press

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Кабинет министров Украины направил дополнительные 60 млрд грн на нужды Сил обороны. Большая часть средств, а именно 43,5 млрд грн, будет направлена на выплаты военнослужащим и поддержку их семей. Еще 16,6 млрд грн используют для закупки вооружения и обеспечения военных.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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По его словам, дополнительное финансирование должно обеспечить своевременные выплаты военным и стабильное обеспечение подразделений, выполняющих боевые задания.

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«Обеспечиваем своевременные выплаты и стабильное финансирование подразделений, выполняющих боевые задания», — подчеркнул Корецкий.

Куда направят дополнительные 60 млрд грн

Согласно сообщению премьера, правительство распределило средства по двум основным направлениям:

43,5 млрд грн — на выплаты военнослужащим и поддержку их семей;

16,6 млрд грн — на закупку боеприпасов, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи, а также на ремонт и модернизацию военной техники.

Основная часть дополнительного финансирования предназначена для денежного обеспечения военных и поддержки их семей. Остальные средства используют для обеспечения армии вооружением, техникой и необходимыми средствами связи.

В правительстве не уточнили, за какой именно период будут осуществлять выплаты и какие подразделения первоочередно получат финансирование.

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Напомним, в ВСУ изменили порядок оформления документов после ранения военных.

Как уже говорилось, денежное обеспечение украинских военнослужащих в 2026 году — это основные выплаты, а также надбавки и дополнительные вознаграждения за выполнение боевых или специальных задач. Итоговая сумма зависит от воинской должности, звания, выслуги лет, условий службы и характера задач.

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