Кабмин нашел способ защитить бизнес от российских атак: что изменится

Премьер-министр Сергей Корецкий / © Фото из открытых источников

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После очередных российских атак на инфраструктуру украинских компаний правительство разрабатывает комплекс мер по поддержке бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий по итогам совещания с представителями бизнеса, ритейла и логистических компаний.

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По словам главы правительства, Министерство экономики, АРМА и Фонд государственного имущества уже получили поручение в течение трех дней подготовить список государственных объектов, которые могут быть использованы для размещения складов.

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Как пояснил Корецкий, такое решение должно помочь предприятиям рассредоточить складские мощности и снизить риски потери товаров из-за российских обстрелов.

Премьер подчеркнул, что российские войска систематически атакуют предприятия, которые снабжают украинцев продуктами питания, медикаментами и другими товарами первой необходимости. Именно поэтому одной из главных задач государства является гарантировать бесперебойную поставку, прежде всего в прифронтовые регионы.

«Стандартные подходы в условиях войны не работают — нужны быстрые и нестандартные решения», — подчеркнул премьер.

Кроме того, правительство работает над дополнительными механизмами поддержки бизнеса. В ближайшее время планируется отдельное совещание с участием представителей банковского сектора и профильных министерств по расширению кредитной поддержки предприятий.

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Также Кабмин готовит решения, направленные на децентрализацию международной логистики, расширение таможенного коридора и внедрение механизмов страхования военных рисков.

По замыслу правительства эти меры должны помочь украинскому бизнесу стабильно работать даже в условиях постоянных российских атак.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки в ночь на 5 августа был уничтожен склад запасных частей и сопутствующих товаров компании «Тойота-Украина».

Мы ранее информировали, что российская баллистическая атака уничтожила ключевой распределительный состав ROZETKA в Броварах.

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