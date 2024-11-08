Правительство одобрило проект Государственного бюджета на 2025 год для второго чтения: что изменилось

Окончательно Госбюджет должен быть принят еще до конца ноября.

В пятницу, 8 ноября, правительство утвердило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Несмотря на внесение определенных изменений, главный приоритет остался неизменным — оборона, обороноспособность и безопасность Украины. На эти нужды предлагаем выделить 2 трлн 225 млрд грн. Все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники", – подчеркнул премьер.

Он добавил, что среди приоритетов бюджета остается социальная сфера, образование и медицина.

Ко второму чтению расходы бюджета увеличили на 50 млрд грн. В частности:

24 млрд. грн. – на образование, из них 12 млрд. пойдут на доплаты учителям и еще 12 млрд. на инвестиционные проекты в образовательной сфере;

6,3 млрд грн – на медицину;

5 млрд грн – в поддержку ветеранов;

12,6 млрд грн – но на ремонт участков дорог, важных для обороны и функционирования экономики государства.

Премьер добавил, что при этом дорожный фонд в целом в 2025 году финансироваться не будет. В то же время в бюджете предусмотрены расходы на дальнейшую работу программы "єВідновлення" и ее финансирование в полном объеме.

"Этот проект бюджета отвечает на главные вызовы, стоящие перед нашим государством. Это наша гарантия, что у Украины будет необходимые ресурсы, чтобы выстоять, победить и стать еще сильнее", – отметил Денис Шмыгаль.

Об утверждении проекта Госбюджета и его дальнейшей судьбе также сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Как вы уже видели в новостях, Правительство одобрило проект Бюджета на 2025 год и сейчас передаст его в Раду. Далее на следующей неделе его рассмотрят депутаты Комитета (скорее всего) и еще через неделю (на ближайшем пленарном) с 19 ноября примут в целом. Таким образом, норма Регламента о принятии Бюджета до 20 ноября будет выполнена", – объяснил нардеп.

Напомним, проект госбюджета на 2025 год в первом чтении поддержали 247 народных депутатов. По словам нардепа Ярослава Железняка, законодатели "не изменили ни одной поправки, кроме поправки по зарплатам прокуроров".

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