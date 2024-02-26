Правительство одобряет погашение бизнесом евробондов, последнее слово за НБУ — Свириденко

Окончательное решение о продаже валюты крупным украинским компаниям и холдингам и последующие их расчеты по Украине по еврооблигациям и с западными кредиторами примет Национальный банк Украины (НБУ).

Об этом заявила первый вице-премьер — министерша экономики Юлия Свириденко на форуме "Сделано в Украине" в Киеве в понедельник.

Мы действовали ровно в рамках закона. Были внесены соответствующие изменения, согласно которым предполагается, что правительство обращается в Национальный банк Украины. Мы, соответственно, зарегистрировали это обращение и обратились в Национальный банк, за которым последнее слово в разрешении или в запрете осуществления соответствующих валютных операций", — сказала она на брифинге, ее слова цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Кабмин, согласно распоряжениям от 6 и 13 февраля, одобрил ходатайство НБУ с просьбой разрешить компаниям "ВФ Украина", ДТЭК, "Метинвест", "Интерпайп" и "Кернел" платежи из Украины по евробондам и другим обязательствам перед внешними кредиторами.

В прилагаемых документах отмечалось, в частности, что такие решения позволят сохранить доверие инвесторов, сохранить компаниям, многие из которых являются крупнейшими экспортерами, валютные средства и обеспечить их более эффективную и стабильную работу в будущем.