Правительство пересмотрело условия предоставления льготной ипотеки под 7%: что изменилось

Таким образом, большее количество людей смогут воспользоваться госпрограммой.

В правительстве изменили условия предоставления льготной ипотеки. По разъяснениям Минфина, с целью сделать их еще более доступными и увеличить количество участников государственной программы "Доступная ипотека под 7%".

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 29 октября.

В частности, в правительстве упростили требования к предмету покупаемой заемщиком ипотеки. Теперь квартиры, покупаемые в кредит по государственной программе, не имеют возрастных ограничений. А общая площадь жилья может превышать нормативную до 40%, что вдвое больше, чем было до этого. Также на два пункта повысили базовую процентную ставку по кредитам на квартиры первичного рынка.

Напомним, программа "Доступная ипотека 7%" начала действовать в Украине с 1 марта 2021 года. Гражданин, который будет участвовать в программе, будет платить 7% по кредиту, а поскольку процентная ставка украинских банков выше, разницу будет платить государство. С перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться на официальном сайте Фонда развития предпринимательства.

Новости недели: работает ли ипотека и что на самом деле можно купить за льготный кредит

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