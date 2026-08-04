Правительство пересмотрит бюджет из-за дополнительных потребностей Сил обороны

Сергей Корецкий / © Getty Images

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Кабинет Министров намерен пересмотреть государственный бюджет на 2026 год и обновить финансовый план на 2027 год.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

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Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что базовая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год уже обеспечена. В то же время, после консультаций с руководством сектора безопасности и обороны стало ясно, что военным нужны дополнительные ресурсы.

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«Базовая потребность во внешнем финансировании на 2026 год обеспечена. Но мы встречались с исполняющим обязанности министра обороны господином Хмарой, встречались с министром внутренних дел, с широким представлением Сил обороны — есть дополнительная потребность, вызванная реалиями на поле боя, отдельным особым решением Ставки, и это требует дополнительного финансирования», — сказал Корецкий.

Премьер добавил, что именно поэтому правительство в ближайшее время будет пересматривать бюджетные показатели.

"Поэтому сейчас будем актуализировать бюджет до конца 26-го года и план на 27-й", - отметил он во время совещания с послами в Киеве.

По словам главы правительства, для привлечения необходимого дополнительного финансирования Украине потребуется поддержка дипломатического корпуса и международных партнеров.

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Отдельно премьер подчеркнул важность использования замороженных суверенных активов России для финансирования обороны и послевоенного восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что россияне почти половину госбюджета направляют на агрессию против Украины .

Мы ранее информировали, что правительство разработало финансовую стратегию, учитывающую варианты завершения или продолжения войны .

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