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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Правительство пересмотрит бюджет из-за дополнительных потребностей Сил обороны

Причиной стали дополнительные потребности сил обороны, возникшие из-за текущей ситуации на поле боя и решения Ставки Верховного Главнокомандующего.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Сергей Корецкий

Сергей Корецкий / © Getty Images

Кабинет Министров намерен пересмотреть государственный бюджет на 2026 год и обновить финансовый план на 2027 год.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что базовая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год уже обеспечена. В то же время, после консультаций с руководством сектора безопасности и обороны стало ясно, что военным нужны дополнительные ресурсы.

«Базовая потребность во внешнем финансировании на 2026 год обеспечена. Но мы встречались с исполняющим обязанности министра обороны господином Хмарой, встречались с министром внутренних дел, с широким представлением Сил обороны — есть дополнительная потребность, вызванная реалиями на поле боя, отдельным особым решением Ставки, и это требует дополнительного финансирования», — сказал Корецкий.

Премьер добавил, что именно поэтому правительство в ближайшее время будет пересматривать бюджетные показатели.

"Поэтому сейчас будем актуализировать бюджет до конца 26-го года и план на 27-й", - отметил он во время совещания с послами в Киеве.

По словам главы правительства, для привлечения необходимого дополнительного финансирования Украине потребуется поддержка дипломатического корпуса и международных партнеров.

Отдельно премьер подчеркнул важность использования замороженных суверенных активов России для финансирования обороны и послевоенного восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что россияне почти половину госбюджета направляют на агрессию против Украины .

Мы ранее информировали, что правительство разработало финансовую стратегию, учитывающую варианты завершения или продолжения войны .

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Дата публикации
Количество просмотров
4
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