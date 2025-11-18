Правительство планирует уменьшить пенсии в 2026 году: кого это коснется

Уменьшение пенсий

В 2026 году часть украинских пенсионеров может столкнуться с уменьшением ежемесячных выплат. Эксперты рассказали, кто первым потеряет часть выплат.

Кого коснется уменьшения пенсий в 2026 году

Сокращение, о котором идет речь в проекте государственного бюджета на 2026 год, касается получателей специальных пенсий, в частности:

бывших государственных служащих ;

дипломатов ;

военных, чьи пенсии назначены по отдельным нормативным актам.

Важно, уменьшение коснется только тех пенсионеров, чья ежемесячная выплата превышает 25 950 гривен. Эта сумма равна 10 прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность (размер прожиточного минимума для этой категории в 2026 году ожидается на уровне 2595 гривен, хотя точный показатель будет известен после утверждения госбюджета).

Как будет работать механизм пониженных коэффициентов

Согласно объяснениям Пенсионного фонда, урезание не касается базовой части пенсии, не превышающей 10 прожиточных минимумов. пониженные коэффициенты будут применяться только к «избыточной» сумме выплат, превышающей установленный предел. Чем больше размер пенсии свыше 10 прожиточных минимумов, тем меньшая доля этой «сверхнормовой» суммы будет фактически выплачена.

Сниженные коэффициенты будут применяться по следующей схеме:

сумма от 10 до 11 прожиточных минимумов: будет выплачиваться с коэффициентом 0,5 (будет выплачено только 50% этой части).

сумма от 11 до 13 прожиточных минимумов: с коэффициентом 0,4 (выплачивается 40%).

сумма от 13 до 17 прожиточных минимумов: с коэффициентом 0,3 (выплачивается 30%).

сумма от 17 до 21 прожиточного минимума: с коэффициентом 0,2 (выплачивается 20%).

сумма, превышающая 21 прожиточный минимум: будет начисляться по самому низкому коэффициенту 0,1 (выплачивается только 10% этой части).

Этот механизм фактически ограничивает максимальную сумму пенсионных выплат для спецпенсионеров, что является мерой, направленной на сокращение дефицита пенсионного фонда и уменьшение социального неравенства, поскольку специальные пенсии часто превышают обычные трудовые пенсии.

Текущая ситуация с пенсиями в Украине

По состоянию на октябрь средняя пенсия в Украине выросла до 6436,8 гривны. средняя выплата для работающих пенсионеров достигла 7069,4 гривны, что примерно на 13% больше, чем годом ранее.

Несмотря на рост общих показателей, ситуация остается сложной: более трети украинских пенсионеров (больше, чем в 2024 году) ежемесячно получают менее 4000 гривен. Эта статистика подчеркивает значительный разрыв между минимальными и наибольшими пенсиями, который правительство пытается частично нивелировать посредством введения понижающих коэффициентов для специальных пенсий.