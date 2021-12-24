Правительство планирует установить максимальные наценки на хлеб и другие социальные продукты.

Правительство планирует установить максимальные наценки на хлеб и другие социальные продукты.

Из-за существенного удорожания цен на газ увеличивается себестоимость продукции хлебопекарен.

В связи с существенным ростом цен на газ в Кабмине планируют ввести механизмы поддержки производителей социальных продуктов, в том числе хлебопекарен, а также установить максимальные наценки на их продукцию.

Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, производители рассматривают вопрос о повышении цен на продукцию из-за мирового кризиса и роста стоимости энергоносителей. По этому поводу правительство намерено сделать предложения представителям этого бизнеса.

"Мы проводим консультации напрямую с бизнесом для того, чтобы понять потребность и уровень такой поддержки", — пояснил Шмигаль.

Предложения правительства будут состоять не только в защите производителей, но и потребителей.

"Будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности социальный хлеб", — уточнил премьер-министр.

Вероятно, Кабмин предложит производителям социальных продуктов прямые дотации или специальные цены на энергоносители.

Напомним, на украинских рынках и в магазинах перед новогодними праздниками подорожают продукты.

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