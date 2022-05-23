Правительство Польши досрочно разрывает соглашение на поставку газа из РФ

В Польше решили расторгнуть соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце текущего года.

В Польше правительство приняло решение расторгнуть соглашение на поставку российского газа и не будет ждать его завершения.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В Польше решили расторгнуть соглашение на поставку российского газа и не будут ждать его завершения. Платить за энергоресурс в рублях по требованию России поляки не будут", — написал Ермак.

В свою очередь уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша проводит "стратегию отделения от российских поставок".

"Мы находимся в разгаре войны, которую Россия ведет с помощью поставок газа. Мы проводим стратегию отделения от российских поставок, вывод Польши из российской монополии "Газпрома". У нас в этом деле переломный момент. 13 мая правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого принял постановление о прекращении действия договоров между правительствами Республики Польша и Российской Федерации, известными как Ямальские соглашения, подписанные в 1993 году", — сказал он.

Наимский добавил, что газовые отношения между Польшей и Россией прекращают свое существование.

"Несколько месяцев назад министр энергетики Михал Куртика инициировал процедуру расторжения этих договоров... Правительство приняло постановление, которое подписал премьер-министр", — подытожил польский чиновник.

Напомним, с 23 мая в Литве нет российских газа, нефти и электроэнергии.

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