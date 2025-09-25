Правительство повысит зарплаты врачам: кого именно это коснется

Врач / © unsplash.com

Кабинет Министров Украины принял решение о значительном повышении заработных плат для медицинских работников, оказывающих помощь в наиболее опасных регионах страны.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Персонал, работающий непосредственно в зоне активных боевых действий, будет получать следующие минимальные выплаты:

Врачи: 40 000 гривен

Средний медицинский персонал: 27 000 гривен

Младший медицинский персонал: 18 000 гривен

Для работников медицинских учреждений в районах, где ведутся только возможные боевые действия, установлены более низкие, но также повышены минимальные уровни зарплат:

Врачи: 28 000 гривен

Средний медицинский персонал: 18000 гривен

Младший медицинский персонал: 9 000 гривен

