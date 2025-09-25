- Дата публикации
Правительство повысит зарплаты врачам: кого именно это коснется
Правительство повысило зарплаты медикам, работающим под обстрелами.
Кабинет Министров Украины принял решение о значительном повышении заработных плат для медицинских работников, оказывающих помощь в наиболее опасных регионах страны.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Персонал, работающий непосредственно в зоне активных боевых действий, будет получать следующие минимальные выплаты:
Врачи: 40 000 гривен
Средний медицинский персонал: 27 000 гривен
Младший медицинский персонал: 18 000 гривен
Для работников медицинских учреждений в районах, где ведутся только возможные боевые действия, установлены более низкие, но также повышены минимальные уровни зарплат:
Врачи: 28 000 гривен
Средний медицинский персонал: 18000 гривен
Младший медицинский персонал: 9 000 гривен
Напомним, чтобы получать пенсию примерно 20 тысяч гривен 2025 года необходимо иметь значительный страховой стаж и высокий уровень официальной заработной платы. Согласно действующему законодательству, каждый год стажа прибавляет 1% к коэффициенту страхового стажа. К примеру, за 35 лет стажа коэффициент будет составлять 0,35 (35%).
Ранее сообщалось, что в Украине прожиточный минимум для трудоспособного лица от 1 января 2026 года вырастет примерно на 10% и составит 3 328 грн. Однако этот показатель, используемый государством для расчета социальных выплат, далек от реальных потребностей людей.