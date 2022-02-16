Правительство приняло постановление о повышении пенсий с 1 марта: кому и на сколько

Правительство приняло постановление о повышении пенсий с 1 марта: кому и на сколько

Повышенные пенсии получат более 10 млн украинцев.

В среду, 16 февраля, на заседании Кабинета министров было утверждено постановление "Об индексации пенсий и мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2022 году".

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Целью этого постановления является повышение уровня пенсионного обеспечения и социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения — пожилых людей, лиц с инвалидностью, многодетных семей. Решение предусматривает перерасчет пенсий с применением увеличенного на 14% показателя средней заработной платы, учитываемого для исчисления пенсии.

В результате повышенные пенсии получит более 10 млн украинцев, из которых 8 млн – повышеные страховые пенсии, которые назначены до 2019 года. Средний размер повышения составит около 360 гривен, наименьший – 100 гривен.

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Для людей с инвалидностью из числа пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС средний размер повышения пенсий составит около 1 100 гривен.

С применением этого показателя увеличиваются также военные пенсии. Это нововведение коснется полумиллиона получателей, средний размер повышения составит 705 гривен.

Будут повышены также ежемесячные компенсационные выплаты, которые выплачиваются дополнительно к пенсии – для людей старше 75 лет. Это коснется 2,2 миллиона человек. Лица в возрасте 80+ получат 570 гривен вместо 500, а лица в возрасте 75-80 лет – 456 гривен вместо 400.

Страховые пенсии для 1 миллиона украинцев не подпадали под индексацию, поскольку были назначены в течение трех последних лет. Для таких людей с 1 марта 2022 установлена ежемесячная доплата 135 гривен. Это дополнительно к 100 гривнам, которые уже были установлены в прошлом году на основании решения правительства от 2021 года.

В результате принятия постановления на 19% (или 366 гривен) выше прожиточного минимума будет минимальная пенсионная выплата для пенсионеров в возрасте от 60 до 65 лет, с полным страховым стажем (30/35 лет, соответственно, для женщин и для мужчин), а также для людей с инвалидностью I группы, получающих пенсию.

На 9% (или 166 гривен) выше прожиточного минимума будет минимальная выплата для:

неработающих лиц, получающих минимальную пенсию;

получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью, в том числе с детства и детям с инвалидностью:

получателей помощи лицам, не имеющим права на пенсию.

Также увеличен на 24% (или 400 гривен) размер пособия на третьего и каждого следующего ребенка до достижения им 6-летнего возраста.

Напомним, Верховная Рада 15 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий ежегодную индексацию пенсий 1 марта назначенных по "специальным" программам. В частности, речь идет о военнослужащих и госслужащих.

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