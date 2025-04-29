Правительство приняло важное решение о тарифах на свет: как изменится стоимость

Тариф на свет. / © ТСН.ua

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Кабмин установил цены на электроэнергию для населения. В Украине к осени тарифы меняться не будут.

Об этом заявили премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

По его словам, во время заседания 29 апреля правительство продолжит действие ПСО на электроэнергию до конца октября этого года.

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"Это значит, что граждане и дальше будут оплачивать электричество по неизменному тарифу - 4,32 грн за кВт·ч", - подчеркнул глава правительства.

В свою очередь, в пресс-службе Минэнерго сообщили , что ночной тариф для потребителей с установленным двухзонным счетчиком 2,16 грн за кВт⋅час также остается в силе.

Премьер также сообщил, что в Украине около 3 млн семей получают жилищные льготы и субсидии. Они с 1 мая в связи с завершением отопительного сезона будут перечислены автоматически.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев может сэкономить на стоимости электроэнергии. Речь идет о потребителях, в помещениях которых установлены двухзонные электросчетчики.