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Правительство приняло важные решения в отношении переселенцев и шахтеров - Зеленский

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Правительство приняло важные решения в отношении переселенцев и шахтеров - Зеленский

Associated Press

На выплату зарплаты шахтерам направлено 426 млн гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важных решениях правительства для поддержки переселенцев из зоны боевых действий и украинских шахтеров.

Об этом он говорил во время обращения во вторник, 29 марта.

По словам главы государства, в этот день правительственные чиновники расширили программу помощи тем учреждениям, которые поддерживают переселенцев из районов боевых действий.

"Другое важное решение — направили 426 миллионов гривен для выплаты зарплаты шахтерам", — сообщил президент.

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Напомним, украинское правительство запустило программу помощи украинцам, которые стали вынужденными переселенцами из-за войны с российскими оккупационными войсками. Государство будет выплачивать средства украинцам, вынужденным покинуть свой дом.

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