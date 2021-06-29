Цену электроэнергии для украинцев пока не повысят: решение правительства

Цену электроэнергии для украинцев пока не повысят: решение правительства

Стоимость останется такой же как и была.

Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года.

Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале 29 июня.

Стоит отметить, что действующий тариф — 1,68 гривны за киловатт-час должен был действовать только до конца июня и эксперты предполагали, что с 1 июля цены на электричество могут возрасти. Но правительство решило оставить нынешнюю стоимость еще на месяц — до 1 августа.

Таким образом, правительство внесло изменения в постановление Кабмина №483 от 5 июня 2019 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии", продлив действующую редакцию еще на месяц.

Ранее этого требовали и в Минэнерго Украины — там выступили за продление срока действия действующей модели возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии для населения до 1 августа. Все это для того, чтобы защитить социально уязвимые слои населения и обеспечить предприятиям возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров принял решение о еще одном продлении действия фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 30 июня 2021 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 апреля не поддержала возвращение к льготному тарифу на электроэнергию. Речь шла о тарифе на уровне 0,9 грн за кВт ч. Также Рада отказалась возобновить льготные 100 кВт ч, в пределах которых будет применяться указанный тариф.

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