Правительство продолжило выплаты для ВПЛ: кто и сколько будет получать до 2026 года

Деньги / © Фото из открытых источников

В Украине продлили срок выплаты государственной помощи для внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут получать уязвимые категории населения еще не менее полугода — до февраля 2026 года.

Об этом пишет Минсоцполитика.

Кто будет иметь право на помощь

Выплаты назначаются:

лицам с инвалидностью I–III группы;

семьям с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если дети учатся);

семьям, из которых только нетрудоспособные лица.

Какие суммы будут выплачиваться

Взрослые ВПЛ будут получать 2000 грн ежемесячно, а дети и люди с инвалидностью — 3000 грн.

Помощь начисляется на каждого члена семьи, если среднемесячный доход человека не превышает 9444 грн.

Новые правила

Постановление правительства предусматривает ряд изменений в порядке начисления выплат:

наличие депозита более 100 000 грн больше не мешает получать помощь детям-сиротам и детям без родительской опеки;

если трудоспособное лицо, потерявшее право на пособие, зарегистрируется безработным или найдет работу, выплаты возобновляются.

Продолжение пройдет автоматически. Дополнительно обращаться в органы соцзащиты не нужно.

Напомним, война в Украине вынудила миллионы людей пересмотреть свои финансовые привычки. В условиях, когда большая часть бюджета идет на самое необходимое — жилье и питание, — вопрос о минимально достаточном доходе становится особенно острым.

По официальным данным, прожиточный минимум 2025 года составляет всего 3,5 тыс. грн, но эксперты сходятся во мнении, что это не имеет ничего общего с реальностью.