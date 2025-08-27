- Дата публикации
Правительство продолжило выплаты для ВПЛ: кто и сколько будет получать до 2026 года
Переселенцы и дальше будут получать государственную поддержку. Кабмин внес изменения в порядок выплат.
В Украине продлили срок выплаты государственной помощи для внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут получать уязвимые категории населения еще не менее полугода — до февраля 2026 года.
Об этом пишет Минсоцполитика.
Кто будет иметь право на помощь
Выплаты назначаются:
лицам с инвалидностью I–III группы;
семьям с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если дети учатся);
семьям, из которых только нетрудоспособные лица.
Какие суммы будут выплачиваться
Взрослые ВПЛ будут получать 2000 грн ежемесячно, а дети и люди с инвалидностью — 3000 грн.
Помощь начисляется на каждого члена семьи, если среднемесячный доход человека не превышает 9444 грн.
Новые правила
Постановление правительства предусматривает ряд изменений в порядке начисления выплат:
наличие депозита более 100 000 грн больше не мешает получать помощь детям-сиротам и детям без родительской опеки;
если трудоспособное лицо, потерявшее право на пособие, зарегистрируется безработным или найдет работу, выплаты возобновляются.
Продолжение пройдет автоматически. Дополнительно обращаться в органы соцзащиты не нужно.
Напомним, война в Украине вынудила миллионы людей пересмотреть свои финансовые привычки. В условиях, когда большая часть бюджета идет на самое необходимое — жилье и питание, — вопрос о минимально достаточном доходе становится особенно острым.
По официальным данным, прожиточный минимум 2025 года составляет всего 3,5 тыс. грн, но эксперты сходятся во мнении, что это не имеет ничего общего с реальностью.