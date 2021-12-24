Правительство разрабатывает механизм, позволяющий не поднимать цены на хлеб и другие социальные продукты

Правительство разрабатывает механизм, позволяющий не поднимать цены на хлеб и другие социальные продукты

В ближайшее время правительство представит свои предложения.

Кабинет министров разрабатывает план поддержки отечественных производителей продуктов питания социального назначения, в частности, хлеба.

Об этом шла речь на совещании по влиянию энергетического кризиса в Европе на украинскую пищевую промышленность под руководством президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в ближайшие дни Кабмин сообщит о соответствующих предложениях.

"В связи с тем, что цены на газ в мире продолжают аномально расти, правительство по поручению президента Владимира Зеленского разрабатывает механизмы поддержки украинских хлебопекарей, а также украинских производителей социальных продуктов питания", – сказал премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге по итогам совещания.

По словам главы правительства, из-за мирового кризиса газоснабжения украинские производители рассматривают вопросы повышения цен на свою продукцию.

Шмигаль отметил, что одним из предложений является введение соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности, социальный хлеб. "Будем рассматривать возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба", – отметил премьер-министр.

В настоящее время ведутся консультации с бизнесом для расчета потребностей и уровня необходимой поддержки со стороны государства.

Напомним, на украинских рынках и в магазинах перед новогодними праздниками подорожают продукты.

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