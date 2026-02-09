Правительство с 1 марта повышает минимальные выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц

Выплаты семьям погибших

Кабинет Министров Украины значительно увеличил финансовую поддержку для семей погибших защитников и защитниц, а также пропавших без вести воинов. Согласно решению правительства новые суммы выплат начнут начислять с 1 марта 2026 года.

Как изменятся выплаты на одного человека

Для ближайших родственников установлен новый минимальный порог помощи. Теперь выплата не может быть меньше 12 810 грн (вместо нынешних 7 800 грн) для каждого из следующих членов семьи:

Нетрудоспособные родители.

Жена или мужчина.

Один ребенок (если он является единственным получателем помощи в семье).

Выплаты, если в семье несколько получателей

Если помощь назначается одновременно на двух или более членов семьи (например, на нескольких детей или других родственников-иждивенцев), то минимальная сумма на каждого из них вырастет до 10 020 грн (вместо нынешних 6 100 грн). Важно, родители и супруги всегда получают по 12 810 грн, даже если в семье много претендентов на выплаты.

Защита от инфляции и финансирования

Правительство также предусмотрело автоматическую защиту этих денег, начиная с 1 марта 2027 года, выплаты будут ежегодно повышаться (индексироваться), чтобы их не съедала инфляция.

Министр социальной политики Денис Улютин заверил, что все необходимые средства уже заложены в бюджет Пенсионного фонда на 2026 год. Это гарантирует, что повышение произойдет в срок и в полном объеме вместе с общей мартовской индексацией пенсий.