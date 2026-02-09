- Дата публикации
Правительство с 1 марта повышает минимальные выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц
Кабинет Министров Украины значительно увеличил финансовую поддержку для семей погибших защитников и защитниц, а также пропавших без вести воинов. Согласно решению правительства новые суммы выплат начнут начислять с 1 марта 2026 года.
Как изменятся выплаты на одного человека
Для ближайших родственников установлен новый минимальный порог помощи. Теперь выплата не может быть меньше 12 810 грн (вместо нынешних 7 800 грн) для каждого из следующих членов семьи:
Нетрудоспособные родители.
Жена или мужчина.
Один ребенок (если он является единственным получателем помощи в семье).
Выплаты, если в семье несколько получателей
Если помощь назначается одновременно на двух или более членов семьи (например, на нескольких детей или других родственников-иждивенцев), то минимальная сумма на каждого из них вырастет до 10 020 грн (вместо нынешних 6 100 грн). Важно, родители и супруги всегда получают по 12 810 грн, даже если в семье много претендентов на выплаты.
Защита от инфляции и финансирования
Правительство также предусмотрело автоматическую защиту этих денег, начиная с 1 марта 2027 года, выплаты будут ежегодно повышаться (индексироваться), чтобы их не съедала инфляция.
Министр социальной политики Денис Улютин заверил, что все необходимые средства уже заложены в бюджет Пенсионного фонда на 2026 год. Это гарантирует, что повышение произойдет в срок и в полном объеме вместе с общей мартовской индексацией пенсий.