Правительство снижает тарифы на электроэнергию для населения: как изменится сумма и для кого

Правительство снижает тарифы на электроэнергию для населения: как изменится сумма и для кого

Решение вступит в силу с 1 октября.

В Украине снизят тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн за киловатт-час для домохозяйств, потребляющих менее 250 киловатт-часов в месяц. В то же время для других бытовых потребителей цена останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Соответствующее постановление сегодня примет Кабмин, сообщил премьер Денис Шмыгаль во время вступительного слова на заседании правительства.

"По инициативе Президента Владимира Зеленского, тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн). В то же время для тех украинских семей, потребляющих более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений. Новые правила заработают с 1 октября", — написал Шмыгаль.

Напомним, 28 августа Кабинет министров продлил срок действия существующей модели возложение специальных обязанностей (ПСО) на рынке электрической энергии до 1 сентября. То есть как минимум до начала осени украинцы будут платить за свет по старому тарифу в 1,68 грн/кВт-час. Разговоры о повышении цен на электроэнергию для населения ведутся уже более полугода.

Поэтому ТСН.ua разбирался, чем вызвана такая "нерешительность" правительства и по какой цене будем платить за киловатт-часа света с осени.

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