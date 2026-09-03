Правительство согласовало масштабные упрощения для ФЛП: что ждет предпринимателей

ФЛП смогут забыть о ежемесячных декларациях / © pixabay.com

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Кабинет Министров одобрил законопроект Министерства финансов, который должен упростить администрирование налога на добавленную стоимость для бизнеса. Документ предусматривает сокращение отчетности, расширение цифровых сервисов и уменьшение количества административных процедур для плательщиков НДС.

Об этом идет речь в сообщении Министерства финансов Украины.

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Одним из главных изменений станет новый порядок отчетности для ФЛП, являющихся плательщиками НДС. Вместо ежемесячного представления декларации они смогут отчитываться ежеквартально. Таким образом, количество отчетных периодов сократится с 12 до 4 в год.

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Еще одно нововведение касается цифровизации налоговой отчетности. ГНС сможет частично предварительно заполнять декларацию по НДС и налоговую накладную для ФЛП, используя уже имеющуюся в налоговой службе информацию. Предпринимателю останется проверить сформированные данные и подать документ.

Законопроект также предлагает повысить порог для проведения документальной внеплановой проверки, если речь идет о бюджетном возмещении или отрицательном значении НДС. Его планируют увеличить со 100 тыс. грн до 1 млн. грн.

Кроме того, должны упростить оформление сводных налоговых накладных. В частности, изменения будут касаться ситуаций, когда продавец получает предоплату от покупателя, не являющегося плательщиком НДС.

В Минфине ожидают, что предложенные изменения позволят бизнесу тратить меньше времени на подготовку отчетности и сократят административную нагрузку.

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Законопроект связан также с выполнением Украиной международных обязательств перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Обязательство перед ЕС является одним из условий получения Украиной третьего транша макрофинансовой помощи на 1,45 млрд евро.

В ближайшее время правительственный законопроект планируется передать на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Между тем, в ПФУ подчеркнули, что будущим пенсионерам стоит не откладывать оформление документов. В случае опоздания пенсию могут назначить не с даты возникновения права на нее, а только со дня подачи заявления.

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