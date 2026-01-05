Правительство сообщило о доплатах гражданам в прифронтовых регионах — что известно

Правительство анонсировало доплаты медикам и педагогам в прифронтовых общинах

Прифронтовые регионы Украины остаются одним из ключевых приоритетов работы правительства. Медики и педагоги в прифронтовых общинах получат доплаты

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, подводя итоги годовой работы по поддержке общин, бизнеса и людей в прифронтовых областях юга и востока страны.

По ее словам, в течение года правительственная команда посетила все прифронтовые области, чтобы выработать новые инструменты поддержки и обеспечить безопасность и доступ к базовым услугам для населения.

«Прифронтовые регионы — это наш пояс безопасности. Здесь проживает 6,6 млн украинцев, и наша задача — поддерживать жизнь в общинах, несмотря на войну», — подчеркнула Свириденко.

Кто получит доплаты от государства

По данным правительства, принятый пакет решений охватил 230 прифронтовых общин, а ключевым фокусом оставались люди.

Медики

В прифронтовых медучреждениях отменили понижающий коэффициент оплаты труда. В 2026 году врачи первичного звена получат зарплату до 35 тыс. грн.

Педагоги

Для 25 тысяч учителей введены ежемесячные доплаты в размере 4 тыс. грн.

Безопасность образования

В 2025 году государство инвестировало в строительство 96 подземных школ-укрытий. Впервые в бюджете на следующий год предусмотрено 1 млрд грн на строительство укрытий в детских садах. С сентября все учащиеся 1–11 классов в прифронтовых общинах обеспечены бесплатным питанием.

Энергетика и экономика

Особое внимание правительство уделило энергетической устойчивости и поддержке бизнеса.

Для когенерационных установок в прифронтовых областях установили специальный тариф на газ — 19 тыс. грн за тысячу кубометров.

Политика «Сделано в Украине» адаптирована к условиям прифронтовых регионов. В частности:

введено 100% бронирование работников критических предприятий;

программа «Доступные кредиты 5–7–9%» расширена на территории активных боевых действий, а ставка инвесткредитов снижена до 1%;

предприниматели смогут продлить действие кредитов до конца 2027 года;

запущены гранты на восстановление перерабатывающих предприятий, поврежденных обстрелами, — до 16 млн грн. Уже утверждено 16 заявок, из которых профинансировано 13 на сумму 148,8 млн. грн.

С 1 января также стартует страхование имущества от военных рисков — до 10 млн грн компенсации для предприятий с территорий повышенного риска.

По словам Свириденко, расширена поддержка аграриев, работающих на орошаемых землях, и увеличена доля госфинансирования в грантах на сады и теплицы. Действует субсидия — 1 000 грн за гектар.

Более того, по всей стране введено порайонное оповещение о воздушных тревогах, что позволило в отдельных районах прифронтовых областей получить до 100 дополнительных дней без простоев в работе.

Зимняя и бюджетная поддержка

В рамках зимней поддержки для прифронтовых общин был введен мораторий на отключение воды и электроэнергии за долги. Государство компенсирует 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно в холодный период.

По словам Свириденко, помощь уже получили 282 тысячи семей. Их поддержали на сумму 180 млн. грн. Также 273 тыс. домохозяйств получили по 19400 грн на закупку дров.

Планы на 2026 год

Премьер-министр подчеркнула, что в 2026 году прифронтовые регионы и дальше будут оставаться в центре внимания правительства. В госбюджете предусмотрено 10,4 млрд грн дотаций для прифронтовых территорий, а также 30,4 млрд грн на компенсацию утраченных доходов из-за войны.

Напомним, ранее речь шла о новые ставки для ФЛП от января 2026-го. Стало известно, сколько будут платить предприниматели ежемесячно.