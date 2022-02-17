Правительство создало фонд гарантирования кредитов для фермеров: что получат аграрии

На госгарантии могут рассчитывать хозяйства, которые обрабатывают до 500 гектаров земли.

Правительство создало фонд для обеспечения кредитов для фермеров и определило его уставный капитал – 200 миллионов гривен.

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О том, что получат аграрии, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 17 февраля.

Так, отмечается, что на госгарантии смогут рассчитывать мелкие и средние фермерские хозяйства, которые обрабатывают до пятисот гектаров земли. Участниками фонда могут являться международные финансовые организации и другие юридические лица. В то же время, объем гарантий составит до 50% непогашенной суммы основного долга и срок действия кредитного договора — не более 10 лет.

Напомним, 30 ноября 2021 года Верховная Рада Украины приняла новый "ресурсный" закон, который с 1 января 2022 года вступил в силу. Согласно ему, ввели новую систему налогообложения сельхозпроизводителей и ввели понятие "минимальное налоговое обязательство". То есть владелец сельхозземли должен платить в госбюджет 5% в год от стоимости земли.

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