Правительство США и Европейская комиссия выделяют ДТЭК Рината Ахметова 106,6 млн. евро (112 млн. долларов) на восстановление энергетической инфраструктуры после многочисленных российских атак.

Об этом говорится в сообщении компании.

Европейская комиссия выделяет 62,8 млн. евро на оборудование и материалы для восстановления генерирующих мощностей. Правительство США выделяет 46,1 млн. долларов на закупку систем управления и десятков новых трансформаторов, критически важных для обеспечения энергоснабжения для миллионов людей.

«Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают энергетическую устойчивость Украины этим критически важным пакетом помощи. Предоставляя 46,1 млн долларов на системы управления и новые трансформаторы, мы помогаем восстановить и укрепить энергетическую инфраструктуру Украины для защиты от неспровоцированных атак России», — отметил помощник Государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

Отмечается, что через Агентство США по международному развитию США уже предоставили ДТЭК важное оборудование для бригад по ремонту электросетей, в частности автовышки, пикапы, трансформаторы и электрический кабель.

«Мы выражаем глубокую благодарность за неизменную поддержку Соединенным Штатам, Европейской комиссии и руководству Министерства энергетики в предоставлении этой очень важной помощи. Ни одна страна в мире не сталкивалась с такими атаками по своей энергетической системе, но с помощью наших партнеров мы продолжаем прочно противостоять энергетическому террору России. Эта поддержка является признанием системно важной роли ДТЭК в обеспечении Украины электроэнергией и наших оперативных усилий по восстановлению тысяч мегаватт мощностей», – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, что в результате российских атак было уничтожено 90% генерирующих мощностей ДТЭК. Как отмечает Reuters, ракетные удары, нанесенные россией 17 ноября, поразили три из пяти работающих тепловых электростанций ДТЭК, и одна из них до сих пор не работает.

Ранее сообщалось, что ДТЭК за время полномасштабной войны инвестировал в Украине более 1 млрд долларов собственных средств в энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе в ремонты и восстановление разрушенных электростанций.