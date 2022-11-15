Правительство упростило порядок оформления статуса безработного: какие выплаты могут получить украинцы

Как оформить статус безработного во время военного положения, какие выплаты можно получить, читайте в материале ТСН.ua

Порядок оформления статуса безработного и получения в этой связи выплат регулирует Закон от 21.09.2022 г. № 2622-IX.

Чтобы оформить статус безработного, нужно обратиться в центр занятости по месту жительства. Это можно сделать одним из способов — посетить центр физически, предоставить заявление в электронной форме на сайте либо через приложение "Дія", либо позвонив по телефону.

После отмены военного положения, в течение первых 30 дней нужно принести в центр оригиналы документов, а именно трудовую книжку, документ об образовании (оригинал или дубликат), военно-учетный листок об увольнении со службы.

Если внутренне перемещенные лица не могут подтвердить факт своего увольнения с работы после смены места жительства, они должны подать заявление о прекращении трудовых отношений, по возможности – расчетный документ, подтверждающий отправку вышеуказанного заявления работодателю.

Если человек уехал из Украины, ему автоматически прекращаются начисления помощи.

На какие выплаты могут рассчитывать безработные

Пособие по безработице начинает начисляться сразу после регистрации. Размер пособия зависит от страхового стажа безработного и его среднего дохода.

Выплаты по безработице в зависимости от количества страхового стажа не могут быть меньше такого процента средней заработной платы (дохода) безработного:

до 3 лет стажа – 50% дохода,

от 3 до 6 лет стажа – 55% средней заработной платы,

от 6 до 12 лет – 60%,

от 12 до 18 лет – 65%,

от 18 до 24 лет – 70%,

от 24 до 30 лет – 75%,

свыше 30 лет – 80%.

Как долго выплачивается пособие по безработице

За первые 90 календарных дней выплачивается 100% от назначенной помощи.

В течение следующих 90 дней – 80%,

Все остальное время до аннулирования статуса – 70%.

Максимальная сумма выплаты по безработице не может превышать 150% минимальной зарплаты, на 1 декабря после повышения минимальной заработной платы это будет 10 736 грн.

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